ROMA – I nuovi autobus entrati in servizio a Roma, nei primi giorni di agosto erano già guasti. A finire subito dal meccanico sono stati i primi 20 degli 80 arrivati a Roma ad inizio mese su una commessa che in totale prevede 227 nuovi autobus. I nuovi mezzi, nelle intensioni della giunta guidata da Virginia Raggi, ringiovaniranno l’anziana flotta dell’Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, dando maggiore attenzione alle linee periferiche.

Tutti i mezzi acquistati sono prodotti in Turchia e coperti da garanzia di cinque anni, spiega Il Messaggero. La manutenzione può essere effettuata da ditte esterne selezionate dal fornitore oppure svolta nelle rimesse dell’Atac per velocizzare i tempi. L’azienda capitolina, per quanto riguarda i primi guasti ha deciso di riparare autonomamente i bus senza attivare il contratto di garanzia, per così evitare di allungare il periodo di indisponibilità dell’autobus guasto.

Nei primi giorni, i guasti apparsi sul cruscotto dei bus segnavano “Avaria motore” o “avaria centralina carrozzeria”. Nel primo caso è bastato resettare il sistema, nel secondo caso invece di una porta difettosa e una plafoniera staccata.

Purtroppo però non è finita qui. Se all’inizio si pensava infatti che si trattasse di normali problemi fisiologici, in poco più di due settimane di servizio si sono contati oltre 50 interventi per aggiustare i difetti della flotta appena acquistata. Si è quindi dovuto far intervenire il pool di tecnici esterni, stipendiati dalla fabbrica turca che ha prodotto i mezzi. “Interventi che hanno riguardato 20 navette diverse”, spiega la ditta della manutenzione. Un bus su quattro, in sostanza, ha già avuto problemi ed è dovuto finire sotto gli attrezzi degli operai scrive sempre Il Messaggero.

Atac non fa polemiche, ma ha aperto le porte delle proprie rimesse per far aggiustare la fornitura “in garanzia”. Sensori sballati, specchietti e braccioli montati male, fili scollegati, porte con i bulloni che si staccano, un climatizzatore che perdeva gas, un pistone dei sedili da cambiare spiega ancora il quotidiano romano. Il titolare della ditta di manutenzione, in ogni caso, rassicura: “I componenti ci sembrano buoni: il motore è di un’ottima marca, Iveco, e il cambio è Ztf, che è uno dei maggiori fornitori al mondo. Poi ovviamente tocca vedere l’assemblaggio, come è stato fatto in Turchia; in generale per valutare la qualità di una fornitura occorre tempo”.

I bus sono stati prodotti dalla Industria Italiana Autobus, la ex Menarinibredabus che vede tra i suoi partner Leonardo ed anche la turca Karsan. I bus acquistati da Roma Capitale sono quelli prodotti in Turchia scatenando alcune polemiche sulla qualità dei mezzi acquistati. Una cosa analoga è successa anche a Napoli sempre con i bus della Menarini. In questo caso però, i bus guasti erano stati prodotti a Bologna e non in Turchia: che siano propio le procedure generali dell’azienda da rivedere, indipendentemente dal luogo di produzione?

Il problema, notano alcuni autisti atac intervistati, è il costo del bus decisamente più basso rispetto ad esempio a quelli Mercedes che il Comune di Roma acquistò nei primi anni Duemila. A detta degli autisti, quelli erano autobus di ottima qualità. E infatti ancora circolano per Roma malgrado abbiano molti anni, dando meno problemi di autobus di altre marche qcuistati sempre molti anni fa.

