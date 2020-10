A Roma rubano anche i defibrillatori… Il VIDEO dei ladri in azione in metropolitana

Ladri in azione nelle stazioni della metropolitana linea A, a Roma si rubano pure i defibrillatori… Il Video delle telecamere di sicurezza.

A Roma rubano i defibrillatori per poi rivenderli. La polizia ha scoperto i ladri, in collaborazione con il personale di Atac, che ha fornito le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Ladri individuati e sottoposti a fermo.

Si tratta di due giovani, di origine campana, che hanno sottratto otto defibrillatori, del valore di duemila euro ciascuno, dalle teche nell’atrio di stazione della metropolitana linea A sulla tratta Arco di Travertino e Giulio Agricola.

Le indagini sui ladri di defibrillatori

I due sono stati pedinati dagli agenti di polizia fino al covo, una falegnameria in disuso, e sono stati trovati in possesso di un defibrillatore, un telefonino e una carta prepagata utilizzati per i contatti con gli acquirenti dei defibrillatori venduti tramite un sito on line.

Le indagini proseguono, ma l’autorità giudiziaria ha già convalidato la misura cautelare disponendo, a carico dei due, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora nel comune di Roma.

Insomma, ormai ci si aspetta di tutto. Ci si aspetta anche che in piena emergenza sanitaria da coronavirus vengano rubati dei defibrillatori. Strumenti necessari che potrebbero salvare delle vite. (Fonte YouTube).