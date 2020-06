ROMA Centinaia di giovani in strada a Roma durante il weekend, tra cui anche minorenni, alla faccia delle direttive anti contagio da Covid-19.

Nella Capitale è stato un fine settimana da dimenticare con la situazione decisamente fuori controllo.

Diverse persone ubriache si sono prese a pugni in piena notte nella zona di Trastevere.

Trastevere Attiva, comitato molto attivo nel quartiere, ha pubblicato il video girato da una finestra.

Per le vie di Ponte Milvio è stata invece improvvisata una discoteca abusiva con i giovani che hanno minacciato quelli che si sono messi a protestare per il caos.

Gli assembramenti sono ovunque e nessuno indossa la mascherina.

Un residente in Ponte Milvio ha tentato di far spostare decine di ragazzi davanti al portone del suo palazzo ed ha raccontato: “Stavolta me la sono davvero vista brutta: mi hanno affrontato, avevano tantissime bottiglie di alcol. Un ragazzo ha parcheggiato la sua auto, ha spalancato gli sportelli e ha acceso la musica a tutto volume. Doveva avere un impianto speciale, perché ha iniziato a tremare tutto”.

A Trastevere, i residenti sono esasperati per le continue risse che si verificano in strada. L’ultima è avvenuta di notte in via San Francesco a Ripa.

I residenti del quartiere centralissimo di Roma, attraverso Trastevere Attiva spiegano: “Qui è tutto peggio di prima del virus. Alcolici venduti illegalmente al di fuori degli orari consentiti, risse, lancio di bottiglie, nessun distanziamento, né mascherine. Questa è la Trastevere che non vogliamo vedere né subire”.

I residenti richiedono a gran voce postazioni delle forze dell’ordine non sono nel fine settimana (fonte: Yahoo, YouTube, Trastevere Attiva).