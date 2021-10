Roma, no Green pass in piazza. Tafferugli e tensioni con la Polizia durante la manifestazione. E’ avvenuto in piazza del Popolo a Roma. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico.

A Roma due manifestazione No Green pass

A Roma sono due le manifestazioni No Green Pass. Una è quella a piazza del Popolo. L’altra alla Bocca della verità. Quella di piazza del Popolo è la più numerosa (la piazza è piena) anche per via della presenza di diversi militanti di Forza Nuova che hanno guidato il corteo dichiarando di “volersi riprendere Roma”.

Come mostra Leggo in alcune immagini, alcuni manifestanti hanno anche cominciato a scuotere un blindato della Polizia nel tentativo di ribaltarlo. Per lunghi secondi il mezzo delle forze dell’ordine, nel cui abitolo c’erano alcuni agenti, ha dondolato fino a quasi cadere, scrive ancora Leggo. Chi era all’interno del blindato, ad un certo punto è riuscito a mettere in modo il mezzo riuscendo ad allontanarsi.

Manifestazione a piazza del Popolo, scontro manifestanti e Polizia

La manifestazione di piazza del Popolo è degenerata e sono avvenuti scontri tra manifestanti e polizia anche lungo via Veneto, il Muro torto e all’inizio di Villa Borghese. Gli agenti si sono schierati in tenuta antisommossa e con i loro scudi hanno cercato di proteggersi dagli assalti dei manifestanti. Due manifestanti sostengono di essere stati “investiti da un blindato delle forze dell’ordine, intervenuto sul posto durante i tafferugli”.