ROMA – A Roma in pochi pagano il biglietto di metro e bus. In molti saltano i tornelli. Anche… le suore. Esatto. Un video, pubblicato in queste ore su Facebook, mostra una suora “fregare” i tornelli alla fermata di Piramide. Spingi di qua, spingi di là e la suora, impavida, riesce a passare i tornelli.

Naturalmente, ma questo era più che scontato, all’orizzonte non c’era nessun controllore Atac. Nessun dipendente. Nessuno. Solo un passeggero che, evidentemente incuriosito dalla scena, ha ripreso la suora e ha postato il video su Facebook. Non è chiaro quanto è stato girato il video (forse venerdì) ma chissà se oggi, al Referendum sull’Atac, a votare andrà anche lei. L’impavida suora anti-tornelli.