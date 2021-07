Roma, Tiago Pinto parla con i tifosi: “Matías Viña arriva. Xhaka vediamo…”. E su Icardi e Totti… VIDEO. Mossa a sorpresa del nuovo direttore sportivo giallorosso.

La strategia della Roma, niente notizie ai giornalisti: Tiago Pinto annuncia l’acquisto direttamente ai tifosi!

In questi primi giorni di ritiro, la Roma ha deciso di chiudersi in se stessa. Niente dichiarazioni o indiscrezioni ai giornalisti, niente diretta tv o streaming delle prime due amichevoli precampionato. Non era mai successa una cosa simile e nell’epoca dei social network sembra clamoroso non avere informazioni nemmeno sul risultato delle partite. Infatti la Roma non ha diffuso aggiornamenti durante ai match e ha invitato le sue avversarie a fare lo stesso. Così i tifosi giallorossi hanno dovuto aspettare il termine delle partite per conoscere i risultati e vedere i filmati con i gol (prodotti unicamente dalla stessa Roma).

Tiago Pinto ai tifosi: “Matias Vina arriva alla Roma”

Oggi Tiago Pinto ha deciso di stupire tutti. Non ha anticipato la notizia ai giornalisti ma ai tifosi. Si è fermato per i selfie e gli autografi di rito e ha annunciato: “Arriva Matias Viña, lo abbiamo preso. Francesco Totti vuole tornare? La sua voglia non è la mia. Xhaka? Vediamo… un acquisto alla volta ragazzi! Icardi? Volete Icardi? Scusate ma devo andare…” (video YouTube).