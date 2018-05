ROMA – Prima in italiano, poi in spagnolo, ora “Un giorno all’improvviso”, coro reso celebre dai tifosi del Napoli sulle note di “L’estate sta finendo” dei Righeira, è diventato un nuovo coro dei supporters del Liverpool.

Da qualche settimana lo si ascolta ad Anfield e mercoledì, in occasione della trasferta di Roma per la semifinale di Champions, i tifosi inglesi lo hanno intonato per le vie della Capitale.

Questo il testo:

We conquered all of Europe

and we will never stop

from Paris onto Turkey

we’ve won the f***ng lot

Bob Paisley and Bill Shankly

the fields of Anfield Road

we are the supporters

we come from Liverpool

Allez allez allez (x4).

In italiano:

Abbiamo conquistato l’Europa

e mai ci fermeremo

da Parigi alla Turchia

abbiamo vinto un sacco

Bob Paisley e Bill Shankly

i campi di Anfield Road

noi siamo i supporters

veniamo da Liverpool

Allez allez allez (x4).