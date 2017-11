ROMA – I docenti e ricercatori dell’Università Roma Tre realizza un video che confronta gli investimenti in istruzione in Europa sotto forma della classica barzelletta comparativa in cui “ci sono un tedesco, un francese e un italiano”.

Il video sta facendo il giro della Rete, ed è stato condiviso sui canali social di Archivi spot politici, il progetto di ricerca sulla “Popolarizzazione della politica”, sviluppato nel Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi RomaTre. Il video vuole far ridere dove si dovrebbe piangere: non a caso la “barzelletta” si conclude con una serie di voci in coro che dicono di non ridere perché già conoscono il finale.

Il confronto è imbarazzante: mentre il tedesco e il francese possono utilizzare computer di ultima generazione guadagnando quasi il doppio del collega, il ragazzo italiano resta in mutande su un banchetto. La barzelletta cela una dura verità: su tutti i parametri analizzati nei quattro minuti della barzelletta, l’Italia è fanalino di coda.