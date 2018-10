ROMA – Tuffarsi di testa tra i sacchi di spazzatura. Questa l’ultima moda nella movida della Capitale, soprattutto tra gli studenti in viale Ippocrate. Il video delle gesta del ragazzo che in slip si lancia nella spazzatura ha fatto il giro dei social network.

I residenti del quartiere si dicono esasperati e in molti abbandonano le proprie case. Gli studenti universitari quasi tutte le sere si ritrovano in viale Ippocrate per passare del tempo, tra grida fino a notte fonda, parcheggi selvaggi che bloccano il traffico e auto in sosta danneggiate.

L’ultima bravata è stata diffusa dagli account social di Welcome to favelas e mostra il video di uno studente che, incitato dalla folla, si toglie i pantaloni, sale su un cassonetto e si getta tra i rifiuti.