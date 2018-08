WASHINGTON – Wayne Rooney si inventa un numero incredibile, che vale la vittoria per 3-2 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in extremis del DC United con cui gioca nella Major League Soccer, il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi, contro Orlando City.

Wayne, prima ferma un avversario involato a rete con un tackle preciso e pulito, poi da 40 metri fa partire un assist perfetto per il compagno di squadra Acosta, che di testa la mette dentro.

Wayne Mark Rooney è nato il 24 ottobre 1985 e gioca nel D.C. United, la squadra di calcio di Washington, Stati Uniti. Rooney vanta 53 reti con la maglia della Nazionale inglese, con la quale ha giocato 3 Mondiali nel 2006, 2010 e 2014 e 3 Europei nel 2004, 2012 e 2016. Con il Manchester Utd, di cui è il miglior marcatore della storia considerando tutte le competizioni ufficiali, ha vinto 5 campionati, 3 Coppe di Lega, 6 Community Shield, una FA Cup, una UEFA Champions League, una UEFA Europa League e una Coppa del mondo per club FIFA.

Secondo quanto riportato dalla rivista France Football, al 2015 è al settimo posto tra i calciatori più ricchi dell’anno con 22,5 milioni incassati tra stipendio da calciatore e sponsor.

Atleta molto forte fisicamente, abile nel tiro dalla lunga distanza e, nonostante una statura relativamente ridotta, di grande padronanza del gioco aereo, è capace di guidare tutto il reparto offensivo.

Rooney è considerato uno dei più forti attaccanti della propria generazione.