ROMA – Rosa Di Domenico potrebbe presto tornare a casa. La 15enne originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, è stata rapita da Qasib Ali, un 28enne pakistano che ha conosciuto la ragazzina in chat. Ora Rosa potrebbe tornare presto dai genitori: a confermarlo, davanti alle telecamere della trasmissione Chi l’ha visto, è stato il padre del 28enne pakistano sospettato di aver prima minacciato la giovane, poi averla radicalizzata e, infine, di averla portata lontano dai genitori con il ricatto.

Stessa conferma arriva dal padre della giovanissima scomparsa da Sant’Antimo lo scorso 24 maggio, che parla della richiesta di “qualcosa in cambio” per far tornare la giovane a casa. Su Corriere Tv il servizio di Chi L’ha Visto visibile su Raiplay.