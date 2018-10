Contromano in autostrada M40 tra Londra e Solihull: il video

LONDRA – Ha guidato la sua roulotte contromano seminando il panico sull’autostrada che collega Londra e Solihull, sulla carreggiata tra Lewknor e Milton Common. A pubblicare il video è un utente di Twitter, che ha ripreso la scena con la telecamera a bordo.

Nel video pubblicato da Alex Varga su Twitter si vede una vettura frenare all’improvviso e passare sull’alta carreggiata per evitare un’auto che trainava una roulotte che proveniva dal verso opposto e guidando contromano, costringendo i veicoli a schivarla e uscire di strada.

Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti.

Dash cam footage moments before it happened. Hope this is useful. pic.twitter.com/oknQWBcZj4

— Alex Varga (@AlexVarga_) 15 ottobre 2018