ROMA – La principessa Anna della famiglia reale britannica è stata nominata la prima donna capitano generale dei Royal Marines. Anna prende il posto del principe Harry, suo nipote. In fondo all’articolo, il filmato della cerimonia d’insediamento.

La principessa entrerà ufficialmente in servizio a primavera, quando il Duca del Sussex farà ufficialmente un passo indietro dalla famiglia reale. Harry ha ricoperto il ruolo di capitano generale per due anni dopo essere subentrato, a dicembre 2017, al principe Filippo.

Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor ha 69 anni ed è l’unica figlia femmina di Elisabetta II e del principe consorte Filippo, duca di Edimburgo. Come scrive Wikipedia, Anna è patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli ed ha circa 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese. È inoltre particolarmente nota per il suo talento equestre; ha vinto in totale due medaglie d’argento (1975) e una d’oro (1971) all’European Eventing Championships ed è stata il primo membro della famiglia reale inglese a prendere parte ai Giochi olimpici. È attualmente sposata con il vice ammiraglio sir Timothy Laurence, ma ha avuto due figli dal precedente matrimonio con Mark Phillips.

Proprio in questi giorni, a scuotere la monarchia britannica è uno dei due figli di Anna. Si tratta di Peter, 42 anni, il nipote preferito di Elisabetta nonché quello più grande. Ebbene sua moglie Autumn, a quanto pare ha chiesto la separazione dopo 12 anni di matrimonio. Le indiscrezioni arrivano dagli amici più stretti della coppia rilasciate al giornale The Sun.

Peter Phillips si dice sia “devastato” dalla scelta della moglie. Secondo gli amici, il 42enne avrebbe sempre pensato di essere felicemente sposato e di avere la famiglia perfetta con due adorabili figlie, Savannah e Isla, di nove e sette anni. La decisione della moglie lo avrebbe quindi preso in contropiede, scrive Repubblica.

Fonte: Youtube, Repubblica, Wikipedia