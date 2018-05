LONDRA – Un aereo della compagnia irlandese Aer Lingus ha sorvolato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] l’area di Windsor interessata dal Royal wedding. A riprendere la scena è stato un elicottero della National Police Air Service: come mostra il filmato postato su YouTube, sotto l’aereo si vede chiaramente la folla radunata per assistere alla cerimonia tra il principe Harry e Meghan Markle.

La polizia ha dichiarato che l’elicottero si trovava a 2400 metri d’altezza e che, dunque, l’aereo è passato molto radente sulla folla. Il poliziotto che in quel momento stava filmando la folla è stato disorientato dall’improvviso passaggio del velivolo che si stava apprestando ad un atterraggio all’aeroporto di Londra Heathrow.

“Nel caso in cui ve lo foste perso, ecco il momento in cui un Aer Lingus ha fatto un photobomb durante il Royal Wedding, lasciando letteralmente di stucco il nostro cameraman”, ha scritto sul profilo Twitter la National Police Air Service.