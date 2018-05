LONDRA – Al royal wedding c’era anche Chelsy Davy, ex fidanzata dal principe Harry dal 2004 al 2010. La ragazza ha avuto una serie di espressioni durante il rito nuziale, che sono state catturate dalle telecamere e dai fotografi.

Secondo quanto scrive Repubblica che pubblica anche un video, le sue facce non sono sfuggite agli utenti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che hanno ironizzato con una serie di meme. “Potevo esserci io al suo posto”, sembra voler dire la Davy.

Davy, nel 2016 raccontò in un’intervista quanto è stato difficile, per lei, essere fidanzata di una una testa coronata. In un’intervista al Times la bionda originaria dello Zimbabwe ha infatti raccontato: