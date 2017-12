LIONE – Un gesto di fair play durante la partita di Rugby tra Lione e Tolosa valevole per il campionato francese. Il giocatore del Lione Virgile Bruni, si infortuna durante un’azione di gioco rompendosi i legamenti del ginocchio sinistro.

I suoi compagni e gli avversari continuavano l’azione per prendere la palla. Un avversario si accorge di quanto accaduto e si mette col corpo sopra per proteggerlo. A compiere il gesto è Talalelei Gray che si è reso conto della gravità della situazione e ha fatto scudo con il suo corpo all’avversario dopo aver richiamato l’attenzione dell’arbitro.

E’ accaduto al ventesimo minuto di gioco. Bruni è a terra e urla per il dolore. Il suo corpo si trova molto vicino alla mischia: per evitare che venisse travolto da altri giocatori, Gray ha avvisato l’arbitro alzando un braccio e poi gli si è messo sopra per proteggerlo. Al termine dell’azione i medici del Lione hanno soccorso Bruni, che ora dovrà saltare il resto della stagione. Su YouTube il video del bel gesto.