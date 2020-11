Rugby, l’omaggio degli All Blacks a Maradona prima della haka. Poi Argentina distrutta VIDEO

Un omaggio dei fenomeni del rugby al fenomeno del calcio: gli All Blacks hanno ricordato Diego Armando Maradona prima della partita contro l’Argentina disputata a Newcastle, in Australia.

Il capitano della nazionale neozelandese, Sam Cane, ha posato sul cerchio di centrocampo una maglia nera con il numero 10 e il nome di Maradona, prima della tradizionale haka. Un gesto che ha commosso anche i Pumas.

Prima l’omaggio a Maradona, poi Argentina travolta

La partita valevole per la Championship (quest’anno in formato Tri-Nations con l’Australia), è stata poi vinta dagli All Blacks con un netto 38-0 che ha vendicato l’umiliante sconfitta del 14 novembre quando l’Argentina si era imposta 22-15 dopo 29 ko di fila contro i neozelandesi. (fonte AGI)