Runner inseguito da un puma per 6 minuti: “Non mi va di morire oggi” VIDEO

Un runner è stato inseguito da un puma per ben 6 minuti sulle montagne dello Utah, negli Stati Uniti. In un video è riuscito a documentare tutto.

Stava correndo in montagna quando su un sentiero si è trovato di fronte un puma: questa la disavventura del runner Kyle Burgess. Un inseguimento durato circa 6 minuti. Alla fine il puma ha lasciato perdere e si è allontanato nei boschi.

Quando il 26enne Kyle Burgess ha visto dei cuccioli di puma sul sentiero che stava percorrendo, sulle montagne vicino a Provo, nello Utah, ha preso il suo smartphone per filmarli. Il ragazzo non poteva immaginare che nei minuti successivi avrebbe ripreso anche la mamma dei cuccioli.

Il Puma quindi ha seguito Burgess, a tratti in modo minaccioso, per almeno sei minuti. Il 26enne ha provato in tutti i modi a scrollarsi il puma di dosso.

“Non mi va di morire oggi”

Il suo video, corredato da commenti in presa diretta con tanto di commenti davvero preoccupati, è presto diventato virale sui social network. A un certo punto il runner dice rivolgendosi al puma: “Amico non mi va di morire oggi”. Burgess alla fine se l’è cavata lanciando una roccia verso l’animale ed è tornato a casa incolume. (Fonte YouTube).