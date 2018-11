Russia, il mistero dell’aereo fermo in cielo. Com’è possibile? Ecco il VIDEO

MOSCA – Un aereo è fermo in cielo. Com’è possibile? Il video, girato vicino all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca, sta circolando in questi giorni e sta facendo impazzire il Web. L’aereo sembra proprio esattamente fermo e sospeso in aria.

Tante le ipotesi. La più accreditata è quella dell’illusione ottica causata dalla bassa velocità a cui procede l’aereo (probabilmente in fase di decollo o atterraggio). Un’altra ipotesi parla di un forte vento contrario che potrebbe aver rallentato al minimo la velocità dell’aereo. Di certo, almeno per questa volta, sembra scartata l’ipotesi del complotto alieno.

Today a passenger airplane got stuck in the mid air while preparing for landing at Vnukovo airport Moscow. They say the reason for this effect was the strong oncoming wind pic.twitter.com/bf1PREK083

— English Russia (@EnglishRussia1) 6 novembre 2018