MOSCA – Ecco il momento in cui l’Airbus 321 della Ural Airlines viene danneggiato a tal punto da dover atterrare d’emergenza in un campo di grano. Un passeggero riprende la fase del decollo e si sente un tonfo, quasi sicuramente dovuto all’impatto di alcuni gabbiani sul velivolo. Tutti salvi i 226 passeggeri a bordo, solo poche decine i feriti.

L’aereo, un Airbus 321, era partito dall’aeroporto moscovita di Zhukovsky diretto a Simferopoli, in Crimea, ma è dovuto atterrare in un campo di grano pochi minuti dopo il decollo per i danni al motore causati da uno stormo di gabbiani. A bordo erano presenti 226 passeggeri e otto membri dell’equipaggio.

“L’atterraggio è stato effettuato con il carrello di atterraggio non esteso, l’equipaggio ha spento i motori prima dell’atterraggio. L’equipaggio di cabina ha coordinato e organizzato l’evacuazione dei passeggeri su rampe gonfiabili di emergenza”, ha dichiarato il rappresentante dell’Agenzia federale dei trasporti aerei.

Per accertare le cause dell’incidente è stata istituita una commissione speciale che comprende rappresentanti dell’Agenzia federale del trasporto aereo. Il capo dell’Agenzia federale del trasporto aereo, Alexander Neradko, si è recato all’aeroporto Zhukovsky. (Fonti: Moscow Times, Sputnik)