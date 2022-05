Russia, bambini asilo vestiti da soldati sfilano tra ovazione genitori: VIDEO choc su YouTube

I bambini russi dell’asilo di Astrakhan sono stati vestiti da soldi e hanno sfilato tra le ovazioni dei genitori. Il filmato è finito sui social, ma anche su YouTube, e ha inorridito un po’ tutti. Si tratta di immagini effettivamente choc. O quantomeno di cattivissimo gusto. Ma è questa l’educazione che Putin impone alle famiglie russe, bambini inclusi.

Bambini vestiti da soldati in asilo nido russo, video finisce in rete

Come detto, in Russia, anche i bambini degli asili sono uno strumento di propaganda per la guerra e per il ‘culto’ di Putin. Infatti su YouTube, e su tutti i social, è virale un video che mostra la cosìddetta ‘festa della vittoria’ in un asilo di Astrakhan (Paese al sud della Russia).

I protagonisti di questa festa dell’asilo sono proprio i bambini. Ma questi bambini non vestono come i loro coetanei nel resto d’Europa ma come dei veri e propri soldati. Per un ‘carnevale’ di cattivissimo gusto.

Bambini come soldati in asilo nido russo, standing ovation dei genitori

I bambini sfilano in dei carri armati giocattolo che riproducono fedelmente quelli coinvolti nella guerra in Ucraina. Tanto è vero che anche in questi carri armati giocattolo c’è il simbolo della Z sul fianco.

Ma non è tutto. I genitori non si dissociano da questa mascherata di dubbio gusto ma la accolgono addirittura con una standing ovation. In Russia, anche gli asili nido sono politicizzati.