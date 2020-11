Russia, bimba di 6 anni precipita dal quarto piano: salva grazie alla neve VIDEO.

Una bambina di sei anni precipita dal quarto piano e si salva grazie alla neve che attutisce l’impatto.

Un vero e proprio miracolo.

Tutto è avvenuto nella città russa di Tomsk.

La piccola, raccontano le cronache locali, era stata lasciata in casa da sola dalla madre.

La bambina, sola in casa, si è sporta dal balcone ed è precipitata per 12 metri.

Per fortuna quando è atterrata la neve alta e ghiacciata le ha praticamente fatto da cuscino salvandole la vita.

La piccola infatti poi, come se nulla fosse, si è alzata in piedi ed è tornata sulle proprie gambe verso la porta d’ingresso di casa.

Alcuni vicini che hanno assistito alla scena hanno chiamato un’ambulanza per permettere ai medici di accertare che la piccola stesse bene.

La bambina è stata trasferita in ambulanza in ospedale dove ha trascorso una notte in terapia intensiva dopo che i dottori hanno confermato che aveva subìto un trauma cerebrale nell’impatto.

“La bambina ha trascorso una notte in un reparto di terapia intensiva – si legge in un comunicato dell’ospedale – Non ha subìto alcuna frattura e il giorno dopo stava già meglio”.

(Fonti: Il Messaggero, YouTube)