MOSCA – Il treno passa e un cavalcavia che attraversa i binari crolla addosso ai vagoni al passaggio di un tir, forse troppo pesante. E’ accaduto in Russia, nella città di Svobodny, nell’estremo oriente russo, quasi al confine con la Cina.

In un filmato postato sui social si vede il treno merci passare, correndo lungo la linea transiberiana. Ma non fa in tempo a superare un cavalcavia che questo crolla, finendo sopra gli ultimi vagoni del convoglio. Secondo le autorità, tra le cause del crollo potrebbe esserci proprio il peso eccessivo del tir.