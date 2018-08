MOSCA – Una misteriosa creatura gigantesca, un enorme mammut peloso, è stato ritrovato in Russia sulle spiagge della Kamchatka. Tolstikova Lyubov, una ragazza russa che vive in quella regione, ha scoperto in spiaggia la carcassa di questo mostro che si suppone marino [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

L’animale, trovato in evidente stato di decomposizione, pesa circa quattro tonnellate e presenta un dorso peloso biancastro, da cui l’appellativo di mammut. Secondo i giornali locali, sarebbe finito a riva in seguito a una tempesta in mare.

“Era veramente grande, all’inizio mi sono anche spaventata”, ha dichiarato ai media locali Lyubov. “Insieme agli altri residenti abbiamo dovuto scavare a lungo sulla sabbia per rimuovere la creatura. Tuttora nessuno sa cosa sia”.