KHABAROVSK – La moglie gli dice che ha deciso di divorziare. La vendetta del marito è tremenda ed immediata: l'uomo prende l'auto e decide deliberatamente di falciare la moglie.

Per farlo, l’uomo compie un’inversione ad U e colpisce sul fianco la donna che cade a terra. L’auto nel frattempo subisce danni notevoli e prende in pieno un albero.

E’ accaduto a Khabarovsk, nella Russia orientale: la scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza della città. La donna se ne va zoppicante e si sdraia poco lontano in attesa che arrivi un’ambulanza chiamata dai passanti. L’uomo, come mostra il video, viene invece fermato dalla polizia che gli chiede spiegazioni a proposito del suo gesto. Il video lo posta il Daily Mail: non è chiaro se l’uomo sia stato arrestato oppure sia libero in attesa di venire processato.