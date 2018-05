IRKUTSK – Una gru di 50 tonnellate si rovescia nel fiume Lena, in Siberia, durante le operazioni di messa in acqua di una nave [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

A filmare questo varo un po’ fantozziano è un operaio portuale. Siamo in Russia nella regione di Oblast’ di Irkutsk. Il collega a bordo della gru è riuscito a mettersi in salvo, mentre è stata necessaria una squadra speciale per rimuovere i macchinari pesanti caduti in acqua. Non si conoscono invece le conseguenze subite dall’imbarcazione che, a giudicare dal video, è caduta in acqua con molta forza.