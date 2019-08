MOSCA – Arrestata per aver letto la Costituzione davanti agli agenti di polizia. Olga Misik a soli 17 anni è diventata il simbolo dell’ultima ondata di proteste contro il Cremlino, reo di aver sbarrato la strada ai candidati indipendenti delle municipali di Mosca. La sua foto, che la immortala seduta davanti a nerboruti agenti in tenuta anti-sommossa mentre legge loro la Costituzione russa, è diventata virale ed è stata rilanciata da innumerevoli profili, in patria e all’estero. Una sorta di ‘Marianna‘ della rivolta, sintesi perfetta di una generazione che chiede al potere, pacificamente, più diritti e libertà.

Olga, prima del suo arresto era stata arintracciata dalla testata Snob, ha raccontato di far parte di un movimento, il ‘Bessrochka’, che “non ha leader né unastruttura centrale”. “Siamo – dice – piuttosto diffusi sul territorio, comunichiamo attraverso Telegram, partecipiamo a manifestazioni, distribuiamo giornali, volantini e adesivi”.

Si è avvicinata alla politica da pochissimo, prendendo parte a una manifestazione contro l’aumento dell’età pensionabile promosso da Alexei Navalny. “Ero timorosa, pensavo fosse un truffatore, ma poi ho cambiato idea, mi sono informata…”. Una conversione sulla via di Mosca, lei che abita a 100 chilometri dalla capitale, che ben rappresenta l’educazione politica di una intera classe sociale. “Mia madre è preoccupata per la mia attività, lei crede alla propaganda che le propinano in tv. E mio padre… figuriamoci, è un fan sfegatato di Putin. Non fa che dirmi ‘tu non hai vissuto nel caos degli anni Novanta’”. Ed ecco spiegata in una frase lo spartiacque che separa i fautori della stabilità e chi aspira a un cambiamento. Pacifico. Legittimo.

“Ho letto ai poliziotti l’articolo 31 della Costituzione, che prevede la libertà di assemblea, il 29 sulla libertà di parola, e l’articolo 3, che descrive il popolo come la principale fonte del potere: volevo spiegare agli agenti che la gente si era radunata pacificamente, senza armi, e quindi legalmente”, racconta. “Se la sola lettura della Costituzione ha creato tutto questo putiferio, beh, questo la dice lunga sullo stato delle cose in Russia”. E non a caso sabato prossimo a Mosca scatteranno altri cortei. Lei nel frattempo, come mostra il video che segue, è stata arrestata.

