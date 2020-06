Passeggero cade in mare in Russia: cercava di prendere traghetto al volo (Credit YouTube)

ROMA – Un passeggero si sporge dalla banchina per lanciare i bagagli sul traghetto in partenza, ma perde l’equilibrio e cade in mare nell’acqua gelata.

L’episodio arriva da Paramushiro, in Russia, dove il malcapitato passeggero ha visto l’imbarcazione in partenza per Lamchatka iniziare a muoversi e preso dal panico panico ha tentato di saltare.

Il risultato è stata una rovinosa caduta a faccia avanti nel freddo mare russo, poi soccorso da alcuni presenti sulla banchina.

La caduta è stata ripresa e il video di quanto accaduto è stato pubblicato su diversi social network e rilanciato dal Daily Mail.

Nel video caricato su YouTube, si vede l’auto dell’uomo sul molo e il malcapitato che inizia velocemente a scaricare due grossi bagagli, uno più grande dell’altro.

Proprio mentre il traghetto inizia a muoversi, l’uomo afferra una delle grosse borse si incammina velocemente verso l’imbarcazione.

Nel disperato tentativo di non perdere la corsa, l’uomo allora cerca di lanciare a bordo le sue borse, ma si sporge troppo e perde l’equilibrio.

Il passeggero cade così nell’acqua gelata, con le valige strette ancora saldamente in mano.

Le persone presenti sul molo che hanno assistito alla scena sono prontamente intervenute, gettandosi in acqua per recuperarlo.

Il video si conclude con l’uomo e i suoi salvatori che tornano sulla banchina bagnati, mentre il traghetto si allontana. (Fonti: Daily Mail, YouTube)