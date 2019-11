Russia, permette al figlio di sei anni di guidare a 130 km/h in autostrada VIDEO

ROMA – Permette al figlio di sei anni di guidare la macchina in autostrada (tra l’altro a una discreta velocità di 130 km/h) e poi decide di postare il video anche sui social.

Tutto è successo in Russia. Ora la donna, la mamma, naturalmente è indagata. Chissà. Chissà cosa avrà spinto la madre a far provare la macchina a suo figlio. Chissà cosa avrà spinto la madre a postare poi il video sui social.

Chissà cosa avrà spinto la madre a commentare poi il tutto con queste parole: “Vivo come voglio. Non mi pento di nulla, sono calma per tutto. Non ho bisogno dei tuoi giudizi”. E ancora: “Non hai provato a vivere la mia vita. Non hai il diritto di giudicarmi. Sono orgogliosa che i miei figli possano facilmente guidare una macchina”.

E ancora: “Adoro ogni minuto di questa vita trascorsa con i miei ragazzi. Mi piace tanto essere una madre. Mi piace passare tutto il mio tempo solo con i miei amati figli”.

Queste cattive autorità russe nei prossimi giorni sentiranno la madre e, si spera, le toglieranno almeno la patente. Almeno quella.

