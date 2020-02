Russia, appende ritratto gigante di Putin in ascensore: come reagiscono i condomini

ROMA – L’idea è semplice: appendere un ritratto gigante di Vladimir Putin nell’ascensore di un palazzo, riprendere il tutto con una telecamera nascosta, e vedere come reagiscono gli ignari condomini.

La gag è stata escogitata dallo YouTuber russo Bashir Dokhov e sta letteralmente impazzando in Russia. Le reazioni, infatti, sono tutte comiche e hanno come comun denominatore lo choc dei condomini. Si va dagli improperi – “ma ca..o, sono tutti impazziti” – alle battute a sfondo politico – “avrà delle telecamere negli occhi, così ci tiene sotto controllo“. C’è poi chi reagisce con ironia, facendosi immortalare in ginocchio davanti al presidente e chi, dalla sorpresa, letteralmente ammutolisce e poi cerca di capire se si può rimuovere il quadro.

La Russia intanto si avvia verso una riforma della Costituzione che prevede di abolire il vincolo per il presidente “a non più di due mandati”, il divieto per gli alti funzionari ad avere “altri passaporti” oltre a quello russo, e il potere del Parlamento di nominare il premier e i ministri. Il tutto dovrà essere poi essere sottoposto a referendum. Il Paese si avvia ad avere Putin come presidente a vita?

Fonte: Ansa, YouTube