TLYARATINSKY – Il Daghestan è una regione montuosa della Russia in cui nevica molto spesso. Le strade sono montagnose e molto difficili da praticare anche perché in molti casi a strapiombo.

Spesso avvengono delle valanghe che travolgono le auto in transito. È il caso di quello che è stato documentato in questo video, accaduto nel distretto di Tlyaratinsky: i conducenti delle vetture sono stati tratti in salvo, ma i mezzi sono rimasti sepolti sotto alla neve. Quello che cade dalla montagna è una vera e propria valanga: probabilmente siamo in una quota più bassa, dato che in questo punto non sembra essrci neve.

Come si vede nel secondo video postato, sono tante le auto che restano bloccate per via dell’improvvisa discesa, dalla montagna, di tantissima neve. Non deve essere facile transitare su queste strade e ritrovarsi improvvisamente bloccati, quando va bene. A giudicare da quello che si vede però, gli automobilisti non sembrano sconvolti più di tanto da quella che sembra l’ennesima valanga: l’unica cosa che fanno è inserire la retromarcia per tornare indietro, aspettando magari che la valanga faccia il suo corso per poi ripartire.