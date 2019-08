Salah corre... sull'acqua. Il video fa il giro del Web

ROMA – Salah magico? Spopola, come è doveroso dire in questi casi, il video del campione del Liverpool che corre… sull’acqua.

Il fuoriclasse del Liverpool ha i super poteri? Molto probabilmente no. Il video infatti sembra far parte di una nuova campagna pubblicitaria dell’Adidas. Ma questa illusione ottica che è diventata virale.

Non è la prima volta che Salah diventa protagonista di un video virale. Alcuni giorni fa fa Salah e diversi sui comapagni di squadra del Liverpool hanno palleggiato con un bambino con le gambe amputate. Con loro c’era anche l’allenatore della squadra inglese, Jurgen Kropp.

L’attaccante egiziano ha palleggiato in campo alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Chelsea.

Il bambino, nel video che è stato trasmesso da Sky, è visibilmente emozionato: fa parte della Uefa Foundation, l’associazione che si impegna a “raggiungere le persone più bisognose trasformando i valori fondamentali – come la dignità umana, la solidarietà e la speranza – in opportunità per i nostri bambini per migliorare la loro vita”.

Un piccolo gesto che però, per il bambino in questione, ha avuto un grandissimo significato. In questo modo ha vissuto qualche minuto di notorietà e per una volta sentirsi allo stesso livello dei grandi del calcio.