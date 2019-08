ROMA- Mohamed Salah e diversi sui comapgni di squadra del Liverpool si mettono a palleggiare con un bambino con le gambe amputate. Con loro c’è anche l’allenatore della squadra inglese, Jurgen Kropp.

L’attaccante egiziano ha palleggiato in campo alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Chelsea, sul terreno di gioco della Vodafone Arena, lo stadio di Istanbul dove è in programma la partita questa sera alle ore 21.

Il bambino, nel video che si vede trasmesso da Sky, è visibilmente emozionato: fa parte della Uefa Foundation, l’associazione che si impegna a “raggiungere le persone più bisognose trasformando i valori fondamentali – come la dignità umana, la solidarietà e la speranza – in opportunità per i nostri bambini per migliorare la loro vita”.

Un piccolo gesto che però, per il bambino in questione, ha un grandissimo significato. In questo modo potrà avere qualche minuto di notorietà e per una volta sentirsi allo stesso livello dei grandi del calcio. Anche perché, da come colpisce la palla di testa, si capisce che ha grande interesse per il gioco del calcio.

Fonte: Youtube, Repubblica