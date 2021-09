Una bomba d’acqua si è abbattuta all’ora di pranzo in Salento, in particolare su Nardò, Copertino e Leverano, causando allagamenti e disagi. Violenti temporali non hanno risparmiato, non stanno risparmiando altre zone del Salento, fino a Parabita e Matino.

Maltempo, bomba d’acqua a Nardò

A Nardò la situazione peggiore. Numerose le richieste di soccorso e gli interventi dei vigili del fuoco. Numerosi i video pubblicati sui social dai residenti, in cui si vedono molte strade trasformate in fiumi, e case e scantinati allagati. La situazione più critica si è registra nelle zone dello stadio e dell’ospedale: qui il livello dell’acqua ha superato il mezzo metro di altezza, e alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, vigili urbani e volontari della protezione civile. Per alcuni minuti si è registrata anche l’interruzione dell’energia elettrica, ripresa dai tecnici Enel con i sistemi di controllo a distanza.

Musicista disperato perde tutti gli strumenti a causa del nubifragio

A raccontare di quanto sta accadendo anche un musicista della zona, Ray Campa, che in un video postato sui social si sfoga: “Mi trovo qui, ero venuto a cantare ad un matrimonio. Quella è la mia macchina, completamente sommersa, ho perso tutti gli strumenti. Io non ho parole, ho perso tutto. E’ allucinante”.