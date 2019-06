ROMA – Matteo Salvini attacca il presidente della Camera Roberto Fico, che aveva dedicato le celebrazioni del 2 giugno ai rom e ai migranti. A margine di una conferenza stampa, il vicepremier parla con i cronisti: “Aspettiamo anche l’ufficializzazione della festa dei borseggiatori e dei lavavetri abusivi ai semafori”.

Salvini, prima di pronunciare queste parole, ha commentato anche le parole del premier Conte che si è detto pronto a farsi da parte in caso M5s e Lega non trovino l’accordo per andare avanti con il Governo: “Io credo ancora in questo Governo e in questa maggioranza”.

Video La Repubblica di Andrea Lattanzi