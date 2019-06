ROMA – Matteo Salvini attacca il presidente della Camera Roberto Fico, che ha dedicato le celebrazioni del 2 giugno ai rom e ai migranti. A margine di un comizio a Cremona, il vicepremier dice a chi lo ascolta: “Aspettiamo anche l’ufficializzazione della festa dei borseggiatori e dei lavavetri abusivi ai semafori”.

Salvini, prima di pronunciare queste parole, ha commentato anche le parole del premier Conte che si è detto pronto a farsi da parte in caso M5s e Lega non trovino l’accordo per andare avanti con il Governo. Ai cronisti che lo seguono nei vari appuntamenti elettorali in vista delle elezioni comunali di domenica prossima, Salvini dice di credere “ancora in questo Governo e in questa maggioranza”.

Video La Repubblica di Andrea Lattanzi