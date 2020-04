ROMA – Salvini: “Non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono fiero di averlo fatto”.

Matteo Salvini risponde a un follower durante una diretta Instagram che gli chiede: “Matteo ma pippi cocaina?”.

Il leader della Lega ha la risposta pronta e non usa mezzi termini: “Non ho mai pippato”, dice al follower che si fa chiamare Diablo.

Salvini e la frase su “Bella Ciao”.

“Non basta cantare Bella Ciao dal balcone se nel mentre ti escono i camorristi dal carcere”.

A dirlo è Matteo Salvini nella conferenza stampa di mercoledì 22 aprile.

Il leader della Lega ha criticato la “circolare del ministero della Giustizia datata 21 marzo, per la quale i mafiosi con più di 70 anni, in regime di 41 bis, con qualche patologia sono liberi di uscire”.

“Sono già a casa dei boss e rischiano di uscire di galera personcine per bene come Bagarella e Santapaola” ha detto Salvini che ha aggiunto: “per rispetto dei magistrati e dei giornalisti caduti per ano mafiosa, non ci interessa se è colpa di Bonafede: chiudete le porte del carcere per i mafiosi”.

La ministra Lamorgese, rispondendo in question time al Senato, nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, aveva spiegato che il 41bis è escluso dalla detenzione domiciliare decisa per alleggerire le carceri evitando così che l’emergenza coronavirus sfugga di mano:

“Il decreto legge del 17 marzo prevede la detenzione domiciliare nell’ipotesi di una pena detentiva non superiore a 18 mesi, esclusa per i delinquenti abituali, seriali, per i detenuti sottoposti a un regime di sorveglianza particolare, anche per i detenuti al 41 bis”. (Fonte Instagram).