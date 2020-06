ROMA- Salvini pulisce gli occhiali con una mascherina usata.

Il leader della Lega ancora una volta non sembra curarsi molto dell’epidemia da coronavirus in corso. Come ormai sanno tutti, il virus si veicola attraverso bocca, naso ed anche gli occhi.

Per questo motivo, oltre alla mascherina si consiglia l’utilizzo della visiera proprio per proteggere gli occhi.

Salvini ha però usato la mascherina per pulirsi gli occhiali. Mascherina che, lo ricordiamo, andrebbe cambiata spesso e toccata il meno possibile per non contaminarla.

Il tutto è andato in scena lunedì 15 giugno prima dell’inizio della sua conferenza stampa da Gardone val Trompia (in provincia di Brescia).

Salvini, quel giorno aveva battibeccato con un giornalista di Tagadà che chiedeva al leader della Lega se fosse necessario continuare a fare selfie creando inevitabili assembramenti.

Oltre alla mascherina utilizzata per pulire gli occhiali, Salvini aveva messo in scena il solito rituale dei selfie scattati con molti sostentitori che senza alcun distanziamento sociale si erano riversati in massa per incontrare l’ex ministro dell’Interno (fonte: Tagadà, YouTube).

Salvini e i selfie a Gardone val Trompia