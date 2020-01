ROMA – Matteo Salvini posta un video su Facebook in cui interpreta una sorta di scenetta per ironizzare il gesto di Papa Bergoglio che, strattonato da una fan insistente, schiaffeggia la sua mano.

La location scelta dal segretario leghista per questa parodia è una pista innevata da sci. Qui, Salvini, come il Papa, viene preso per mano da una finta fan, interpretata dalla sua ragazza, Francesca Verdini. Quindi simula rabbia, fa il gesto di reagire con uno schiaffo. Ma poi cambia idea e alla fine, invece di allontanarsi bruscamente come ha fatto il Papa, rivolge una carezza alla finta sostenitrice, per poi allontanarsi divertito. Il post è titolato: “Strattonato da fan agitata”, accompagnato da un cuoricino. Il gesto di Salvini visibile in fondo all’articolo, non è però piaciuto. Zingaretti ed Italia Viva, il neo partito fondato da Renzi, sono stati i primi a criticarlo.

Zingaretti: “Salvini da mojito alla grappa. Brutta politica”

“Dal mojito alla grappa. Passano i mesi ma sempre li stiamo. Inizia un nuovo anno con lo stesso impegno: difendere gli Italiani dalla brutta politica. Lo faremo sempre in prima fila e con passione”. Lo scrive in un post su facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti commentando il video in cui Matteo Salvini fa una parodia del Papa.

Italia Viva: “Salvini va allo scontro con la Chiesa”

Critiche a Salvini arrivano anche da Gianfranco Librandi di Italia Viva: “Non basta esibire il rosario ai comizi per dirsi cattolici, quando i fatti mostrano che in fondo c’è irrisione verso Papa Francesco: Salvini infatti non perde occasione per andare continuamente allo scontro contro l’attuale reggenza della Chiesa. Lo fa per difendersi dagli attacchi che Papa Francesco gli muove per la mancanza di misericordia cristiana verso gli immigrati e i più sfortunati, oppure cerca di tirare la volata ad una cordata interna al Vaticano che si oppone all’attuale Papa?”

Prosegue Librandi: “Salvini con i suoi comportamenti fa un tuffo nel passato che ci riporta a prima di Cavour col libera chiesa in libero Stato. Ci chiediamo: lo farà forse per redimersi, avendo lui trasformato la Lega Nord che evocava la secessione ai tempi di Bossi in partito nazionale con interessi in Puglia e Calabria?”.

Fonte: Ansa, YouTube