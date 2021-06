Salvini utilizza la sua mascherina per asciugarsi in sudore. La scena è stata immortalata in un video fino sul web. E’ accaduto a Siderno in Calabria: Salvini ha caldo. Se la leva, i asciuga la bocca infischiandosene di eventuali virus e batteri. Poi ci asciugta anche il sudore che ha sulla fronte.

In pochi secondi il leader della Lega manda in fumo i mesi passati ad insegnare il corretto uso della mascherina. Il gesto arriva dopo le parole di Giorgia Meloni che nella giornata di ieri aveva sostenuto che l’uso della mascherina per prevenire i contagi non abbia alcun “fondamento scientifico”.

A Siderno, Salvini ha preso la parola parlando proprio della mascherina all’aperto dicendo di aver chiesto lui a Draghi di rimuovere l’obbligo. La decisione però, è bene ricordarlo, è stata presa dopo un consulto con il Comitato Tecnico-Scientifico in base ai dati epidemiologici.

Salvini elenca il “senso della Lega al governo”

Tra le varie cose che Salvini avrebbe ottenuto in queste ore ce ne sono diverse. Le scrive il leader lghista stesso sui social: “Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sarà rivisto. Arrivano 5,2 miliardi per 1,8 milioni di Partite Iva. Ecco il senso della Lega al governo. Sempre avanti #primalitalia”.