IVREA – Matteo Salvini se la prende coi suoi avversari politici e anche con quelli mediatici [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: “Quelli che ci attaccano sembrano la formazione della squadra di calcetto degli sfigati: Saviano, Fabrizio Corona, Mario Balotelli, Massimo D’Alema, Matteo Renzi, Laura Boldrini, Gad Lerner. C’è una quantità di maalox che stanno vendendo nelle farmacie italiane che è incredibile, speriamo che non gli faccia troppo male…”.

Il ministro dell’Interno e leader della Lega ha esordito così a Ivrea, dove ha partecipato a un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 24 giugno a sostegno del candidato del centrodestra. “Una piazza così bella il venerdì sera a Ivrea è quella che mi dà la carica – aggiunge – Possono insultarci, attaccarci, minacciarci, ma non avremo mai paura. Noi non ci fermiamo!”.

Gli ultimi in ordine di tempo e polemizzare con Salvini sono stati Balotelli (che rivendicava il diritto per un nero a indossare la fascia di capitano della Nazionale) e Fabrizio Corona che ha definito lui e Di Maio “il nulla”.