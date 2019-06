ASCOLI PICENO – Matteo Salvini è ad Ascoli Piceno per un comizio elettorale. Nella città marchigiana, domenica si voterà per il ballottaggio per una sfida tutta a destra. Il vicepremier, al termine del comizio si ferma come sempre a parlare con alcuni sostenitori. Tra questi c’è uno studente a cui si rivolge con una battuta: “Non sei a scuola? Hai fatto bene”. Quanto detto da Salvini ha sollevato alcune polemiche. Il ministro dell’Interno, piuttosto che elogiare l’aver marinato la scuola, non dovrebbe incitare lo studio?

Polemiche a parte, Salvini ha poi ironizzato sulle note Olive all’ascolana: “Ho una fame dell’accidenti anche perché in campagna elettorale ho perso 6 kg e devo riconquistare qualche etto”. Con questa battuta, il ministro dell’Interno ha risposto a una giornalista che gli chiedeva se avrebbe provato il tradizionale piatto che ha reso famosa Ascoli Piceno in Italia e probabilmente nel mondo.

Salvini è in città per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Fioravanti, sostenuto da Lega, Fdi e otto liste civiche, nel ballottaggio che lo contrappone all’ex primo cittadino Piero Celani, ora vice presidente del Consiglio Regionale, sostenuto da Fi, senza utilizzo del simbolo, e sei liste civiche di centrodestra.

