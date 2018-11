ROMA – Franco Fedeli, il presidente della Sambenedettese, al termine della partita pareggiata (2-2) col Pordenone, si sfoga in conferenza stampa:

“Sono entrato nello spogliatoio per chiedere spiegazioni al portiere dopo il gol subito da oltre 40 metri e sapete lui come mi ha risposto? ‘Sono scivolato’. Mi ha pure preso per il c…”, ha detto il patron della squadra marchigiana che milita in Serie C. Fedeli ha attaccato duramente tutta la squadra. E poi i giornalisti presenti: “Siete tutti bravi a fare i padroni con i soldi degli altri, voi invece scrivete il peggio che sia possibile per mettere i tifosi contro la società”.