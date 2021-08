Samuel Kalu collassa a terra durante Marsiglia-Bordeaux, paura per un nuovo caso Eriksen VIDEO

Malore in campo per l’attaccante del Bordeaux Samuel Kalu nei primi minuti della partita di Ligue1 al Velodrome di Marsiglia tra i padroni di casa dell’Olympique e la squadra del 23enne nigeriano. Al 6′, mentre Payet stava per battere un calcio di punizione, Kalu è crollato a terra mentre era in barriera.

Samuel Kalu e un nuovo caso Eriksen

Un malore che ha portato i giocatori a chiedere l’intervento immediato dei medici e a stringersi attorno a lui in cerchio. Immagini che hanno richiamato quanto accadde nel corso degli ultimi Europei a Christian Eriksen. Fortunatamente, il giovane nigeriano si è ripreso dopo qualche minuto e ha provato anche a terminare la partita ma è stato sostituito al 14′.

Kalu e il malore precedente

Non è la prima volta che Kalu ha un mancamento sul terreno di gioco: gli era già successo nel 2019 durante un allenamento in Egitto con la propria Nazionale. All’epoca si era parlato di disidratazione per le alte temperature, c’è da capire quanto le condizioni ambientali abbiano inciso anche sul suo malore durante la sfida di Ligue 1.