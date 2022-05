Samuele Bersani torna a casa in bus dal concerto di Brunori Sas, le persone lo riconoscono e cantano i suoi successi VIDEO

Dopo essersi goduto il concerto di Brunori Sas a Bologna, Samuele Bersani ha deciso di tornare a casa in bus. Mentre si trovava sull’auto, nonostante la mascherina, è stato riconosciuto dalle persone e celebrato in maniera speciale. Infatti i passeggeri del bus hanno iniziato ad intonare i suoi successi più grandi, da Spaccacuore a Giudizi Universali.

Samuele Bersani al concerto di Brunori Sas da spettatore

Come detto, Samuele Bersani stava tornando a casa in bus dopo aver assistito al concerto del ‘collega’ Brunori Sas. Non si trovava al concerto come vip ma semplicemente come fan, o meglio come persona che stima Brunori e che aveva piacere ad ascoltare la sua musica dal vivo. Dopo anni in cui non abbiamo potuto assistere alla musica dal vivo per colpa delle restrizioni da Covid 19.

Samuele Bersani riconosciuto dai fan sul bus, il video

Alcune restrizioni esistono ancora e per questo motivo Bersani ha deciso di prendere il bus indossando la mascherina protettiva. Anche perché non era possibile garantire un reale distanziamento sociale. Ma nonostante la mascherina, è stato riconosciuto dai passeggeri del bus.

Tanti di questi passeggeri erano persone che tornavano a casa dal concerto di Brunori Sas. Proprio come Bersani. Dopo averlo riconosciuto, hanno voluto omaggiarlo cantando dentro al bus le sue canzoni. Bersani ha apprezzato e ringraziato i presenti (video YouTube).