Un aereo da 10 posti gestito da una compagnia di ambulanze della California si è schiantato nell’area di Lakside a San Diego verso le 19.15 (ora locale) del 27 Dicembre. A bordo c’erano quattro persone che sono morte. Il velivolo, prima di cadere a terra ha tranciato una linea elettrica causando un blackout ed un successivo incendio.

Precipita aereo nei sobborghi di San Diego

L’aereo, un business jet Learjet 35A, è precipitato in una strada vicino a El Cajon. E’ qui che sono state tranciate le linee elettriche che hanno mandato al buio 2500 persone. L’aereo sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Gillespie Field. Il National Transportation Safety Board sta ancora indagando sull’incidente.

L’audio drammatico del pilota: “Oh m**da, Oh m**da, no!”

Il controllo del traffico aereo ha diffuso l’audio in cui si sente il pilota che contatta la torretta di controllo che stava liberando la pista 17, in modo che l’aereo potesse atterrare. All’ultimo momento, avrebbe chiesto di cambiare l’area di atterraggio, preferendo la pista 27, probabilmente per una migliore visibilità dato che stava piovendo molto. Ad un certo punto il pilota comincia ad urlare “Oh m**da, Oh m**da!, no!”, poi si sente un forte rumore prima che il dialogo tra il velivolo e la torre di controllo si perda del tutto.