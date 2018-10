SAN FRANCISCO – Un Airbus con a bordo 140 passeggeri ha rischiato di schiantarsi con altri aerei in attesa di decollo. Il velivolo dell’Air Canada era stato autorizzato ad atterrare all’aeroporto di San Francisco, ma la pista era già occupata da altri e solo l’abilità del pilota ha permesso di evitare che questo errori si trasformasse in uno dei più grandi incidenti dell’aeronautica civile.

L’episodio risale al 7 luglio 2017, ma solo recentemente sono state diffuse. Nel video si vede l’Airbus 320 dell’Air Canada mentre per errore il pilota stava per atterrare sulla pista dove altri quattro aerei erano in attesa di decollare.

Bruce Landsberg, vice presidente del National Transportation Safety Board, ha commentato il rapporto dell’agenzia diffuso venerdì 12 ottobre: “Solo pochi metri hanno impedito che questo errore potesse trasformarsi nel peggior incidente aereo della storia”.