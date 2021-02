San Francisco, rompono il vetro in mezzo al traffico e si portano via un borsone: telecamera Tesla riprende tutto

Dopo aver individuato l’auto giusta da svaligiare, si avvicinano in mezzo al traffico. Un uomo scende dal sedile posteriore dell’auto nera che sta viaggiando accanto a quella della vittima e rompe il vetro posteriore per portarsi via nell’arco di pochissimi secondi un borsone che sta posizionato sul sedile posteriore.

Come si vede nel filmato, le due persone a bordo, subito dopo la rapina escono di scatto dalla loro auto ma è troppo tardi: l’auto nera con i rapinatori a bordo sta già fuggendo via con il bottino.

San Francisco, la rapina da film ripresa da una Tesla

La rapina da film è avvenuta a San Francisco. E non si tratterebbe di un caso isolato.

Per i ladri però, questa volta non tutto è filato liscio: non hanno fatto i conti con la presenza nel traffico di una Tesla che ha registrato tutto grazie alle proprie telecamere.

Grazie a queste immagini, le autorità locali sono ora sulle tracce dei responsabili del furto.

L’incidente è avvenuto venerdì 5 febbraio intorno alle 16,30. L’autista della Tesla, Alex Mehregan, ha raccontato che si stava dirigendo a est sulla I-80, quando improvvisamente ha assistito a questa rapina.

A bordo della Toyota Prius che si sta dirigendo verso Dolores Park, ci sono Ben e Masha, una coppia iraniana che lavora come fotografi immobiliari. Il bottino è formato quindi da materiale per il loro lavoro e molto costoso.

I due hanno raccontato di aver notato qualcuno che li stava seguendo già dalla rampa che li ha portati sulla I-80. I due erano stati probabilmente “puntati” già dopo aver eseguito qualche lavoro. I rapinatori sono quindi andati a colpo sicuro. Per loro però, ora forse non finità bene grazie alla Tesla di Alex Mehregan.