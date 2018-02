SAN MARINO – È virale sui social il video di sette ragazzi che sfrecciano in bicicletta in pieno giorno per le strade di San Marino. Il protagonista è un ciclista travestito da prete, è in sella ad una Graziella.

Il finto prete compie diverse discese contromano, curve a gomito a tutta velocità, e si mette a sorpassare a filo delle auto. Il ragazzo vestito da prete affronta una rotatoria completamente contromano poi arriva davanti ad una chiesa e finge di entrare dopo essersi fatto il segno della croce.

Il filmato è finito in Rete e in quattro giorni ha raccolto più di 13 milioni di clic. Molti hanno condannato la corsa. Il video è stato postato dal profilo Facebook di un negozio di Rimini di vendita di biciclette ed è stato ripreso anche dal Daily Mail.