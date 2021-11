Follia a San Martino a Campogalliano, in provincia di Modena, dove una apecar ha seminato il panico andando contromano. La situazione è stata riportata alla normalità dall’intervento tempestivo dei carabinieri. Nessun ferito ma tanta paura tra le persone coinvolte. All’uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo.

Apecar contromano, grandi rischi per auto e camion

Viaggiava a zigzag, invadendo di frequente la corsia opposta, contromano, rischiando a più riprese di scontrarsi con auto o camion. Protagonista questa mattina in via San Martino a Campogalliano, in provincia di Modena, un 51enne, alla guida di un piccolo motocarro, segnalato da alcuni automobilisti e alla fine bloccato dai carabinieri, che avevano stoppato il traffico.

Un militare gli ha intimato l’alt e poi ha aperto lo sportello del mezzo, mentre era ancora in movimento, per fermarlo. All’uomo alla guida è stata ritirata patente e il veicolo sequestrato. Sul posto è intervenuto il 118 per le cure. Nessuno è rimasto ferito.

Apecar contromano a San Martino a Campogalliano (in provincia di Modena), il video YouTube

Riportiamo di seguito, il video diffuso dai carabinieri di Modena dove si vede l’apecar andare contromano. Mezzo che è stato arrestato proprio dal tempestivo intervento dei carabinieri (video YouTube).